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Halk otobüsü dereye düştü: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü dereye düştü. Kazada otobüs sürücüsüyle bir yolcunun yaralandığı bildirildi.

Güncel 27.11.2021, 14:09
Halk otobüsü dereye düştü: 2 yaralı

A.A. (46) yönetimindeki 07 NDL 62 plakalı halk otobüsü, Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile yolcu A.A, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#halk otobüsü #kaza
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