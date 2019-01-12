Halkalı - Sirkeci hattında tren kazası

İstanbul'da Halkalı-Sirkeci hattında deneme sürüşü yapan iki tren çarpıştı. Halkalı-Sirkeci hattında Florya'da demiryolu yenileme araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 09:49
İstanbul'da Halkalı-Sirkeci hattında deneme sürüşü yapan iki tren çarpıştı.
İstanbul'da Halkalı-Sirkeci hattında deneme sürüşü yapan iki tren çarpıştı. Halkalı-Sirkeci hattında Florya'da demiryolu yenileme araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 09:49