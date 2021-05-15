Hamas Filistinlilere direniş çağrısı yaptı

Berhum, "Filistinli direniş grupların Batı Şeria'nın şehir ve köylerinde ve işgal altındaki Filistin'in iç kesimlerinde kahramanca ve cesurca işgal rejimine karşı durdukları için onları selamlıyorum. İşgal rejiminin hedefinde Gazze, Kudüs ve mübarek El Aksa Camii var. Canı pahasına bunları koruyan güçlü ve geniş kitlesel hareketlerin direnişi ve vatanseverliği Siyonistleri yıldıracaktır." dedi.

Filistin ve kutsallarını korumak için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan Berhum, "Siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarını bertaraf etmek için tüm Filistinlilerin özelikle Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğü için aktif çatışmaya acil bir şekilde girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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