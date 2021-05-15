Hamas Filistinlilere direniş çağrısı yaptı
Siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarına rağmen geri durmayıp kahramanca ve cesurca direnen Filistin halkına mesaj veren İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Fevzi Berhum, işgal rejiminin saldırı ve barbarlıklarına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.
Güncel 15.05.2021, 11:15
Berhum, "Filistinli direniş grupların Batı Şeria'nın şehir ve köylerinde ve işgal altındaki Filistin'in iç kesimlerinde kahramanca ve cesurca işgal rejimine karşı durdukları için onları selamlıyorum. İşgal rejiminin hedefinde Gazze, Kudüs ve mübarek El Aksa Camii var. Canı pahasına bunları koruyan güçlü ve geniş kitlesel hareketlerin direnişi ve vatanseverliği Siyonistleri yıldıracaktır." dedi.
Filistin ve kutsallarını korumak için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan Berhum, "Siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarını bertaraf etmek için tüm Filistinlilerin özelikle Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğü için aktif çatışmaya acil bir şekilde girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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