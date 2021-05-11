Hamas'ın füzeleri İsrail'e korku salıyor

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi.

Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.

"Türünün en büyük saldırısı"

Öte yandan El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beytül Makdis'teki murabıtlara Mecid-i Aksa'nın içinde güvende ve rahat olmalarını söylüyoruz bilsinler ki arkalarında teyakkuz durumunda tetiğe basan bir direniş var" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin direniş grupları, İsrail'in Aşdod ve Askalan (Aşkelon) kentlerini roketlerle hedef aldıklarını açıkladı. Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin evlerinin hedef olmasına yanıt olarak İsrail'e türünün en büyük saldırısının düzenlendiği kaydedildi.

AA