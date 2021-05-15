Hamas: Kara operasyonu İsrail için felaket olacak, savaşın dengesini değiştirecek

İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.

Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak." dedi.

Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, dün, Gazze'ye kara operasyonu başlatıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise Conricust'in önceki açıklamalarıyla ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarını işgal etmesinin (Nekbe: Büyük Felaket) 73. yılı münasebetiyle tüm Filistinlileri meydanlarda İsrail güçleriyle mücadeleye çağırdı.

Açıklamada, "Siyonistlerin her daim uykusunu kaçıran kabusu onlara yaşatma ve Filistin topraklarını işgal etmelerinin bedelini ödetme" çağrısı yapıldı.

AA