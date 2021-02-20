Hamas'tan Emin Saraç Hoca için taziye mesajı

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada, ''Filistin'den vazgeçmeyi haram sayan bir fetva veren #MuhammedEminSaraç hocamız hakka yürüdü. Ailesine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Allah Gani Gani Rahmet Eylesin'' ifadelerini kullandı.





Hadis, tefsir ve fıkıh âlimi M.Emin Saraç Hocamızın cenaze programı da belli oldu. M.Emin Saraç Hoca, 21 Şubat Pazar günü, İstanbul Fatih Camii’nde Öğle Namazı'na müteakiben kılınacak Cenaze Namazı'nın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 12:11