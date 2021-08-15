Hamas'tan Türkiye'ye taziye

Hamas Hareketi, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri Twitter, hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde meydana gelen selin etkilerini büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Ebu Zuhri, selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulundu.

AA