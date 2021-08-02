Hangi illerde yangın çıktı? Yangınları kim üstlendi

Türkiye 5 günden uzun süredir yoğun orman yangınlarıyla mücadele ederken bu yangınlara her geçen gün hatta her geçen saat yenilerinin eklenmesi pek çok kişinin "Hangi illerde yangın çıktı?" sorusunu sormasına, bu yangınların peş peşe çıkması ise sayısız şüpheyi akıllara getirerek insanların "Yangınları kim üstlendi" diye sorgulama yapmasına neden oluyor.

Bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan son açıklamada, son 5 günde çıkan 132 yangından 125'inin kontrol atına alındığı, 7'sinin ise devam ettiği bildirildi. Pakdemirli ayrıca, 78 kırsal yangına da müdahale edildiğini söyledi.

Isparta'da çıkan yangına ilişkin ise "Sütçüler mevkisinde saat 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, ve 200'ün üzerinde personel sevk ettik, burada da çalışmalara başladık" ifadelerini kullanan Pakdemirli, ülke genelindeki bütün yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 150'nin üzerinde iş makinesi ve 5 binin üzerinde tüm kamu kurumlarından personelle müdahalede bulunulduğunu aktardı.

Pakdemirli, yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak da "Alan çok yaygın olduğu için vatandaşlar semaya baktığında çoğunlukla gözleri uçak arıyor ama arazi yaygın defalarca da sortiler yapılıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınları kim üstlendi

Orman yangınlarıyla ilgili gelen haberlerden birinde, PKK'lı iki kardeşin Manisa, İzmir ve Bursa illerinde keşif yaptıkları, orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacaklarına ilişkin istihbarat geldiği aktarılmıştı. Daha sonra bu kişilerin Manisa'da operasyonla yakalandığı ve Suriye uyruklu olduklarının öğrenildiği bildirildi.

Habere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde sorumlu olarak faaliyette bulunan yabancı uyruklu 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa'ya gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi sağlandı.

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi. Ardından İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş yakalandı.

Ankra Polatlı'da ise Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturan Ünal Y. adlı bir kişi, yangına neden oldu. Bu sırada nöbetçi askerlerin ihbarı üzerine kışladaki itfaiye aracı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yangın, itfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Burada çıkan yangında askeriyedeki 6 ağacın zarar gördüğü belirtilirken, yangını çıkaran kişinin kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği kaydedildi. Ünal Y.'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.