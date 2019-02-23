Haramidere'de metrobüsler çarpıştı

İstanbul Haramidere'de bir metrobüs kazasının olduğu bildirildi.

Haramidere'de bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, metrobüsün Haramidere Sanayi durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

Metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle, durakta bekleyen metrobüse çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 14:28