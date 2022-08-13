Harekat bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.