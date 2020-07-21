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Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 18:09
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