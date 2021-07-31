Hatay'da çıkan yangın kontrol altında
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen mücadele çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Güncel 31.07.2021, 18:21 31.07.2021, 18:24
Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: AA
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