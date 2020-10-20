Ak Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın testi pozitif çıktı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 23:52