Hatay’daki orman yangınında son durum

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Dörtyol ilçesindeki yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay’daki orman yangınında son durum

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle önceki gün çıkan orman yangını ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangına 4 helikopter, 1 uçak, 25 arazöz ve 150 işçiyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangının sarp bir arazide çıktığını hatırlatan Ketmen, bölgede etkili olan sis dolayısıyla da hava araçlarının müdahalede zorlandığını, ekiplerin uzun ve özverili çalışmalarıyla kontrol altına aldığını ifade etti.

Ketmen, bölgede soğutma çalışmasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net 


 

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 09:33
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