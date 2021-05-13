Havaya sıkılan kurşun genç imamı canından etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma altında kutlanan Ramazan Bayramı'nın sabahında silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Samsun'da atılan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki bir imam vurularak hayatını kaybetti. Yine Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, silah atmak için çıktığı damda vuruldu. Zonguldak'ta da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların kurbanı oldu

Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bayram namazı çıkışında vatandaşlar tarafından havaya rastgele silahlarla ateş açıldı. Mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Akkuş ailesiyle husumetli olduğu öğrenilen İ.T.'nin grubun arasına sızarak direkt imamı hedef aldığı iddia edildi.Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu

Samsun'da İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu. Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu.112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi.

Bayram sabahı silahlar konuştu

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Yeni tip korona virüs salgını tedbirlerinin devam ettiği Zonguldak'ta vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.