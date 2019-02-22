Hayvanlara eziyetin önlenmesi için komisyon kuruluyor

Hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla Meclis'te iki ayrı araştırma komisyonu kurulması ile TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarına göre, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılacak.

Söz konusu araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek.