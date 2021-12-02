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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 15 Temmuz gecesi halka yaptığı konuşma

Nebati, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün bu millet darbecilere gününü gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel 02.12.2021, 15:11 02.12.2021, 15:45

15 Temmuz 2016 gecesi Bakırköy Emniyet Müdürlüğü önünde millete seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün bu millet darbecilere gününü gösterecek. Bugün bu ülkenin lideri, başkomutan, milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan..." demişti.

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#nureddin nebati #15 temmuz
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