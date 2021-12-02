Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 15 Temmuz gecesi halka yaptığı konuşma

15 Temmuz 2016 gecesi Bakırköy Emniyet Müdürlüğü önünde millete seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün bu millet darbecilere gününü gösterecek. Bugün bu ülkenin lideri, başkomutan, milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan..." demişti.

15 Temmuz gecesi hain darbeye karşı milletiyle beraber olan,

Sn.Nureddin Nebati bakanlığı ilan edildiği andan itibaren sosyal medyada iftira saldıları başladı..

Biz Sn. Bakanımızla beraberdik beraberiz. pic.twitter.com/HIjjzZoTZQ — Zafer karabalık (@zaferkarabalik) December 2, 2021