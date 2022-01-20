HDP'li Güzel'in fezlekesi TBMM'de

Karma Komisyon dosyayı gündemine alırsa, hazırlık komisyonu kurulacak.

5 kişilik hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm deliller ve belgeler incelenecek.

Bu süreçte partilerin tavrı da netleşiyor.

AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti evet oyu verecek.

Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek.

Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak.