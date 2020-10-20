HDP'li vekilden Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelere: Satılmış köpekler

HDP Milletvekili Remziye Tosun, evlatları için Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelere "satılmış köpekler" ifadeleriyle hakaret ederek saldırdı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.

AİLELERE BÜYÜK HAKARET

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 413’üncü gününde devam etti.

Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP’li Tosun arasında gerginlik yaşandı.

POLİSLER ENGELLEDİ!

Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun’a tepkilerini, “Kahrolsun HDP” ve “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla dile getirdi.

Kaynak: Diriliş Postası