HDP'nin Diyarbakır yürüyüşüne izin çıkmadı

HDP tarafından, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100. günü bahanesiyle organize edilen yürüyüş ve konvoya Diyarbakır'da da izin verilmedi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde, kentin farklı noktalarında toplanan, üzerinde Milletvekili Leyla Güven'in fotoğraflarının bulunduğu önlükleri giyen HDP'li milletvekilleri, Güven'in merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evine doğru yürümek istedi.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplerince, milletvekillerinin yürümesine izin verilmedi.

Bunun üzerine milletvekilleri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

- HDP'li vekilden polise hakaret

Milletvekillerinin kentte toplandığı noktalardan biri de merkez Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Caddesi oldu.

Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un bulunduğu grubun yürümesine güvenlik güçleri izin vermedi.

Güvenlik güçlerince itildiğini iddia eden Farisoğulları, polise hakarette bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, milletvekillerinin araçları ile Güven'in evinin yakınında belirtilen bir noktaya araçlarla gitmelerine izin verdi.

Araçlarına binen 30 HDP'li vekil, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi önüne geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan milletvekilleri daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA