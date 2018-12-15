İbrahim Kalın: Sınırımızı korumak için her türlü tedbiri alırız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" temasıyla Katar'da düzenlenen 18. Doha Forumu'nda "Avrupa'nın Rolünü Tanımlamak: MENA Bölgesindeki Kutuplaşmayı Yönetmek" başlıklı oturumda konuştu.

"SINIRIMIZI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIRIZ"

Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin ise "Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok netti, PKK ya da onun Suriye'deki uzantısı tarafından yönetilecek küçük devlet, devlet benzeri yapıların oluşmasına göz yumamayız. Bu, ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit oluşturur. Sınırımızı korumak için almamız gereken her türlü tedbiri alırız. Bu, sadece kendi yararımız için değil, aynı zamanda Suriye'nin bütünlüğü içindir." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'de üç ana gerekçe ile bulunduğunu söylediğini vurgulayan Kalın, "Bunlardan birincisi DEAŞ ile aralıksız mücadele, ikincisi istikrar ve güvene dayalı toprak bütünlüğünün sağlanması, üçüncüsü ise şimdi açıkça da dile getiriyorlar, İran güçlerini Suriye'nin dışına çıkarmak." dedi.

Kalın, ABD'li muhataplarıyla son görüşmesinde kendilerine "İlk iki hedefinizi anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama üçüncü hedefiniz için şansa ihtiyacınız var. İran güçlerini Suriye'nin dışına nasıl çıkarabileceksiniz bilmiyorum ve bunu bir hedef olarak ortaya koymanızı anlayamıyorum." dediğini aktardı.

Suriye konusunun özünden uzaklaştığına ve güç oyunlarına dönüştüğüne dikkati çeken Kalın, bu nedenle herkesi tehdit eden bu durumun çözümü için liderlik gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 22:30