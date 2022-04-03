Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın açılması planlanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyoldaki çalışmaları tamamlayan ekipler, tünel tüplerinin üst kısmından kayan toprakları kaldırmak için sağanak altında iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü belirterek, "Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ümit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ümit, gazetecilere, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bolu Dağı kesiminde hava şartları değişik olabiliyor. Bolu'da hava günlük güneşlikken burada ciddi şekilde yağmur yağıyor. Bu çalışmalar her şeye rağmen devam edecek. Önümüze başka sürpriz çıkmazsa, başka aksilikle karşılaşmazsak yolun yarın gün içerisinde açılması planlanıyor." dedi.

Heyelanın yaşandığı alanda incelemelerin teknik ekip tarafından yapılacağını aktaran Ümit, şunları kaydetti:

"Mühendis ve operatörlerin verdiği kararlara göre hareket edilecek. Uzmanlar gerekli incelemeleri yapacak ve kararlarını verecekler: 'Yol gelişli gidişli mi olacak?' Gönlümüz istiyor ki bütün şeritler açık olsun. Belki şu anda İstanbul yönüne geçiş verilebilir ama risk devam ettiği için burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Kontrol edilebilecek duruma geldikten sonra açılabilir. Şu aşamada gördüğünüz gibi kapalı."

Ümit, havanın ısınmaya başlamasıyla kar erimelerinin arttığına, buna bağlı heyelanların olabileceğine işaret ederek, dikkatli olunmasını istedi.

Dün akşam Ankara-Zonguldak kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan Yeniçağa ile Mengen arasındaki heyelana da değinen Vali Ümit, çalışmaların orada da devam ettiğini bildirdi.

Ulaşımın Gökçesu beldesinden sağlandığını, burada da ulaşımı D-100'den verdiklerini anlatan Ümit, "Bu akşam tek yönden gelişli gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak." bilgisini paylaştı.