Hindistan Türkiye'ye teşekkür etti

Bagchi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "dayanışma jestini" memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türk Kızılaya teşekkürlerini sundu.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tıbbi malzemelerin ülkesi için "kritik" olduğunu vurgulayarak, "Bu zor zamanlarda Hindistan'ın yanında olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay, Kovid-19 salgınından etkilenen Hindistan halkına destek olmak için iki kargo uçağı dolusu tıbbi malzemeyi Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda Hindistan Kızılhaçına teslim etti.

Yardımlar arasında Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jenaratörü, 50 solunum cihazı, 50 bin ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler yer aldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da bugüne kadar 27 milyon 369 bin 93 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 315 bin 235 kişi yaşamını yitirdi.

AA