Hırsızlık azaldı

Soylu, asayiş suçlarında meydana gelen azalmaya ilişkin verileri Twitter hesabından "Sadece terör değil, trafikteki ölümler değil..." ortak başlığıyla paylaştı.

Buna göre, 2010'da 268 olan Türkiye genelinde evden hırsızlık olayları günlük ortalaması aradan geçen 11 yılda 122'ye geriledi.

İstanbul'da 2010'da 83 olan evden hırsızlık olayları günlük ortalaması 2021'de 29'a, Ankara'da 37'den 2'ye, İzmir'de ise 17'den 6'ya düştü.

Söz konusu dönemde evden hırsızlık suçu gerilerken olayları aydınlatma oranı arttı. Türkiye geneli evden hırsızlık olaylarını aydınlatma oranı 2010'da yüzde 18,6 olurken bu oran bu yılın 5 aylık döneminde yüzde 44,1 olarak kayıtlara geçti.

2016-2020 yıllarındaki mal varlığına ilişkin suçlardaki aydınlatma oranı da yüzde 39'dan yüzde 56,9'a çıktı.

Soylu paylaşımlarında yankesicilik olaylarına ilişkin verilere de yer verdi. Ülke genelinde 2016'da 19 bin 40 olan yankesicilik olay sayısı, 2020'de yaklaşık yüzde 50 azalarak 9 bin 131'e geriledi. Bu yılın 5 aylık döneminde ise bu rakam 3 bin 18 oldu.

Türkiye genelinde 2016'da 55 bin 646 olan iş yerinden ve kurumlardan hırsızlık sayısı 2020'de 37 bin 419'a geriledi. Bu yılın 5 aylık döneminde iş yeri ve kurumdan 15 bin 471 hırsızlık olayı meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı verilere göre, ülke genelinde 2016'da 60 bin 529 olan otodan hırsızlık olayları 2020'de 28 bin 551'e, bu yılın 5 aylık döneminde ise 10 bin 51'e geriledi.

Aynı dönemde kapkaç olayları ise 5 bin 149'dan 2 bin 626'ya düştü. Bu yılın 5 aylık döneminde ise söz konusu rakam 761 olarak kayıtlarda geçti.

AA