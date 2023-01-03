Hollandalı araştırmacı Netjes, terör örgütü PKK/YPG'nin tehditlerinden korkmuyor

İstanbul'da 2 Aralık'ta evinden ayrılmak üzereyken e-postayla iki ölüm tehdidi aldığını ifade eden Netjes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Netjes, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının yanı sıra işgal ettiği bölgelerde yaşananlara yönelik baskıcı politikalar üzerine, insanların kaçırılması ve muhaliflerin evden zorla alınması üzerine araştırmalar yürüttüğünü aktardı.

56 yaşındaki gazeteci, "PKK tarafından sınır dışı edilen ve Suriye sınırından Türkiye'ye geçen insanlarla görüştüm. Neden kaçtıklarını Arapça sordum. Bunun sebebinin Rus güçleri veya Esed rejimi olduğunu söyleyeceklerini düşündüm. Ama sürpriz bir şekilde, kadınlar YPG'nin evlerini ele geçirdiğini söylüyorlardı, bu benim için bir başlangıç noktası oldu." dedi.

E-posta mesajları

"Bir süredir Twitter hesabını takip ediyorum. Sen resmi olarak bu sitenin başındasın. Adımlarının her yerde takip edildiği konusunda seni uyarıyorum. İstanbul, Amsterdam ya da Hollanda, nerede olursan ol seni buluruz." ifadeleri kullanılan e-postada, Netjes "Müslüman Kardeşleri desteklemekle" suçlandı.

Bunun yanı sıra e-postada, "Bunu ispatlamak için de kapınızın önüne bir şey bırakacağız." ifadesine yer verildi.

Bir ay içerisinde, benzer şekilde toplam 12 e-posta aldığını aktaran Netjes, Twitter'dan, PKK terör örgütü üyelerinin sosyal medya hesaplarından da ölüm tehdidi aldığını ifade etti.

Netjes, kendisine e-postalardan birinin de "RojavaKurd" hesabından geldiğini belirterek mesajda, "Facebook hesabına saldırı başlattık ve Instagram ve Twitter hesaplarına da saldıracağız." ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Bir diğer e-postanın başlığının ise "Yakında öleceksin" olduğunu belirten Netjes, "Hayatının sadece 9 bin dolar değerinde olduğunu biliyor musun? Hayatını sonlandırmak çok kolay, bizsiz kirli işler yapmak. Dark Web (Karanlık Site) servisi var ve seni ve sefil hayatını sonlandırmak için bir tetikçi arayabiliriz." şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

Öte yandan, terör gruplarıyla bağlantılı hesapların, kendi fotoğraflarını kullanarak arkadaşlık sitelerinde ve LGBT ile ilişkili sitelerde onun adına hesap açtığını belirten Netjes, bu mecralardan gelen mesajlarda ise "Endişelenme. Bizim ağımız Fransa, Yunanistan ve Türkiye. Seni bulmak için elimizden geleni yapacağız. Senin için geliyoruz." ifadelerinin kullanıldığını kaydetti.

Tüm tehditlere rağmen Netjes, bölgedeki araştırmalarını sürdüreceğini ve çalışmalarını yakında yayımlayacağını belirtti.

İki yıl önce düşünce kuruluşu Atlantic Council of United States'te, bazı Kürtlerin PKK/YPG tarafından öldürüldüğüne ilişkin yazılar okuduğunu ve yazdığını, öldürülen kişilerin yakınları ile de iletişim kurduğunu belirten Netjes, kendini böyle tehditlerin içinde bulacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Netjes, "Bunun bir şaka olmadığını biliyorum, bu gerçek olabilir bu yüzden bunu ciddiye alıp kamuoyu ile paylaştım. Bu olay benimle ilgili değil, bu olay Suriye'de acı çeken insanlar hakkında. O yüzden PKK/YPG'nin kurbanları için acı çeken insanların sesi olmama izin verin." dedi.

Netjes, PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerini görmezden gelmediği için hedef alındığına inanıyor

Netjes, terör örgütü PKK/YPG'nin halka yönelik saldırılarını görmezden gelen Batılı meslektaşlarına kıyasla terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini "Batılı" bir araştırmacı olarak eleştirmesi nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

Netjes şunları kaydetti:

"Ben Arapça bilen ve düzenli olarak Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere giden sayılı Batılılardan biriyim. Kürtlerin çoğunluğu acı çektiren PKK/YPG'ye karşı. Çok sayıda Kürt genç Suriyelilerle savaşmamak için askere gitmek istemiyor. Kürtler, DEAŞ tehdidi nedeniyle Suriye'den ayrıldıktan sonra geri dönmek istemiyor, aynı zamanda YPG tehdidi yüzünden de geri dönmek istemiyor. Geri dönmek istemiyorlar ve onların çoğuyla tanıştım.

Diğer yandan Netjes, "ABD ordusu DEAŞ'a karşı kullanacağı bir grup arıyordu. Ancak bağlamı gözden kaçırıyorlar ve grubun ne yaptığını da gözden kaçırıyorlar. Örneğin ABD, (Beşşar) Esed rejimine çok karşı. Ancak PKK'nın, Esed rejimi ile çok yakın bağlantıları var ve onlara petrol sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.