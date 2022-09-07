Hukuki himaye sigortası hazırlıkları başladı

Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklanan, hukuki himaye sigortasıyla ilgili ayrıntıları anlattı.

Hukuki himaye sigortası ile ilgili, akademisyen, Yargıtay üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği ve baro temsilcileri, Adalet Bakanlığı uzmanları ve ilgili diğer temsilcilerden oluşan bir Bilim Komisyonunun oluşturulduğunu belirten Bozdağ, komisyonunun ilk toplantısını yaptığını söyledi.

Vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve hukuki süreçlerde himayenin, desteğin, her daim vatandaşların yanında olmasını amaçladıklarını dile getiren Bozdağ, vatandaşların hak arama süreçlerinde de elinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bunun, yargılama süreçlerinin kısaltılmasına katkı sunacağına inandığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunun yanında kararların isabetinde de büyük bir katkı sağlayacaktır. Yargılama süreçlerinde, soruşturma süreçlerinde, diğer hukuki süreçlerde hukuki destek, avukat yardımı pek çok işlemin usul ve yasalara uygun, doğru biçimde yapılmasına katkı sağlayacaktır. İşlerin doğru yapılması, süreçlerin doğru işletilmesi, kararların doğruluğuna büyük katkı sağladığı gibi süreçlerin hızlandırılmasına da büyük katkı sağlayacaktır."

Hukuki koruma sigortasının, Türkiye'de 1995'ten beri var olduğunu ancak uygulanan alanı neredeyse kimsenin bilmediğini belirten Bozdağ, "Adeta var olan ama ölü olan bir alanı konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde, var olan ama uygulaması az olan bu alanı uygulamaya taşımak ve kapsamını genişletmek, yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz." dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinde hukuk sigortasının başarılı bir şekilde uygulandığını belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye de gelişmiş bir ülke, demokratik standartları yükseltilmiş bir ülke, hukuk devleti anlayışı tahkim edilmiş bir ülke. Dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden birisi. 95'ten beri uygulanan hukuki himaye sigortasını yeniden ihya etmeyi, Türkiye'nin dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirmek için attığı tarihi bir adım olarak görüyorum. Komisyonumuzun kıymetli Başkanı ve üyelerine güvendiğimi buradan ifade etmek istiyorum, eminim, Türkiye'mizin tecrübesini, teorisini, dünyanın bu konudaki birikim ve tecrübesini inceleyerek, Türkiye'de bir ilki, dünyaya da örnek olacak bir sigorta sistemini hayata geçireceklerdir."

Bakan Bozdağ, Komisyonun çalışmalarına, Adalet Bakanlığı ve hükümetin gerekli desteği sunacağını belirterek, diğer bütün bakanlıkların da komisyon üyelerinin taleplerine olumlu cevaplar vereceğine inandığını dile getirdi.

Bilim Komisyonunun çalışmalarına katkı vermek isteyenlerin, öneri, görüş ve taleplerini, daha sonra oluşturulacak internet sitesine iletmelerini isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu konuda vatandaşlarımızın da görüşleri son derece önem arz ediyor. Fikri, çalışması, önerisi olan herkes Komisyon'a görüşlerini iletebilir." diye konuştu.