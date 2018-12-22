Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'da temaslarda bulunduğu sırada basına yaptığı açıklamada provokasyon uyarısında bulundu.

Akar'ın uyarılarından bazıları şu şekilde:

"Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."

"Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır."

"Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Birinci Başkan Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 11:39