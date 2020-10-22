Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde test atışlarıyla tekrar gündeme gelen S-400’ler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. S-400’lerin zorunluluk olduğunu ifade eden Akar, NATO’da mevcut bulunan S-300’ler Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

“TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK”

Akar’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır.

S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

“ABD’NİN YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ”

(Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler) “S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

Tek transferi, ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 11:06