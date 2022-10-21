Hürjet yerli ve milli merkezde test edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projeleriyle tam bağımsız savunma sanayisi ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetlerin kazanılmasına devam ediliyor.-

Bu kapsamda TUSAŞ, Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisi projesini hayata geçirdi.

Projeyle Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce, yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Uçağın birebir yakıt tankları ve yakıt sistemiyle yapılacak testlerde uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri teste tabi tutulacak.

Milli Muharip Uçak için yeni tesis çalışmaları başladı

Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleştirileceği yeni tesisi kurmak için de çalışmalar başladı. Şirketin bu tesislerden kazanacağı test verileriyle platformların tasarımları iyileştirilecek.

Zaman ve maliyet açısından avantajlı olan tesisle şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran TUSAŞ, kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Buradan elde edilecek olan verileriyle uçak tasarım bilgilerinin Türkiye'de kalması sağlanacak.

Hürjet'te çalışmalar hız kazandı

TUSAŞ, kuruluşunun 50. yılında, 18 Mart 2023'te, gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı.

Gövde montajının devam ettiği projede daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesis'ini ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."