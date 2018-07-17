Hürriyet'in başına Yıldırım Demirören geçti

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay'ın ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın atanmasına karar vermiştir.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 12:31