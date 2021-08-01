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Hüseyin Avni Coş'a veda

30 Temmuz Cuma günü vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Eğirdir'de defnedildi.

Güncel 01.08.2021, 22:13
Hüseyin Avni Coş'a veda

İstanbul'da Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesi planlanan Coş'un cenazesi, annesi Feride ve babası Nurullah Coş'un isteği üzerine dün gece memleketi Eğirdir'e getirilerek, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna konuldu.

Coş'un cenazesi, Hızırbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kervansaray Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Coş'un ailesi ve yakınları ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, vatandaşlar katıldı.

Baba Nurullah Coş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA
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