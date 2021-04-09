HY'nin 'B737 MAX' uçakları geri dönüyo

Edinilen bilgiye göre, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan uçakların Türkiye'deki test uçuşları da gerçekleştirilmeye devam ediyor. İlk aşamada kuyruk tescilleri "TC-LCA" ve "TC-LCE" olan iki uçak, tarifeli seferlerde görevlendirilecek. İlk tarifeli uçuş ise 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak.

Son 20 yılda küresel havayolu endüstrisindeki payını giderek artıran ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemde büyüme hedeflerine başarıyla ilerleyen THY, "B737 MAX" tipi uçakların en önemli müşterileri arasında bulunuyor. Bayrak taşıyıcı havayolu THY, 2019 yılında yaşanan krizde, bu tipteki 12 uçağını kalıcı olarak yere indirmiş, 12 uçağını da üretici firmadan teslim alamamıştı. Yaşanan durum, şirketin 2019 yılı uçuş planlarına ve operasyon performansına önemli ölçüde zarar vermişti.

AA