İBB Başkanı İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun: İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı videolu paylaşımda, sıklıkla test yaptıran biri olduğunu, en son çarşamba günü yaptırdığı testin de negatif çıktığını belirtti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini anlatan İmamoğlu, "38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibarıyla pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, bu süreçte herkesin görevinin başında olduğunu aktarırken, "Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin." mesajını verdi.

Amerikan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise İmamoğlu'nun dün saat saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, "Yapılan incelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 13:01