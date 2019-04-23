İBB Başkanvekilliği ve encümen AK Parti'den

Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında, Meclis 1’nci Başkanvekili ve encümen üyeleri belirlendi.
İBB 1’nci Melis Başkanvekilliği’ne, AK Parti Meclis Üyesi Göksel Gümüşdağ, 2’nci Meclis Başkanvekilliği’ne, AK Partili Ömer Faruk Kalaycı seçildi.
İBB DİVAN KATİP ÜYELERİ:
AK Parti’den, Onur Uygun, Sezgin Batugün, Gökhan Özden, Rıdvan Vural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Akdağa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba, Duygu Koç seçildi.
İBB ENCÜMEN ÜYELERİ:
AK Parti’den, Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan, Hayriye Çiçek
İstanbul’un ilçelerinden büyükşehir meclisine gidecek üye sayıları ve partilere göre dağılım ise şöyle oluştu:
1- Üsküdar: 6 AK Parti, 4 CHP
2- Ümraniye: 8 AK Parti, 2 CHP
3- Sancaktepe: 6 AK Parti, 2 CHP
4- Çekmeköy: 5 AK Parti, 2 CHP
5- Beykoz: 5 AK Parti, 2 CHP
6- Şile: 3 AK Parti, 1 MHP
7- Sultanbeyli: 8 AK Parti
8- Zeytinburnu: 6 AK Parti, 2 CHP
9- Kartal: 5 CHP, 3 AK Parti
10- Avcılar: 5 CHP, 3 AK Parti
11- Büyükçekmece: 5 CHP, 2 AK Parti
12- Silivri: 5 CHP, 2 AK Parti
13- Çatalca: 4 CHP, 2 AK Parti
14- Beylikdüzü: 5 CHP, 2 AK Parti
15- Tuzla: 5 AK Parti, 2 CHP
16- Pendik: 8 AK Parti, 2 CHP
17- Maltepe: 6 CHP, 2 AK Parti
18- Beşiktaş: 7 CHP
19- Şişli: 6 CHP, 2 AK Parti
20- Bağcılar: 9 AK Parti, 1 CHP
21- Esenyurt: 7 AK Parti, 3 CHP
22- Bahçelievler: 7 AK Parti, 3 CHP
23- Bakırköy: 6 CHP, 1 AK Parti
24- Bayrampaşa: 6 AK Parti 2 CHP
25- Güngören: 6 AK Parti, 2 CHP
26- Küçükçekmece: 7 AK Parti, 3 CHP
27- Esenler: 8 AK Parti
28- Kadıköy: 9 CHP, 1 AK Parti
29- Ataşehir: 5 CHP, 3 AK Parti
30- Adalar: 3 CHP, 1 AK Parti
31- Gaziosmanpaşa: 7 AK Parti, 1 CHP
32- Kağıthane: 6 AK Parti, 2 CHP
33- Sarıyer: 6 CHP, 2 AK Parti
34- Arnavutköy: 6 AK Parti, 1 MHP
35- Beyoğlu: 5 AK Parti, 2 CHP
36- Başakşehir: 6 AK Parti, 2 CHP
37- Fatih: 6 AK Parti, 2 CHP
38- Eyüp: 6 AK Parti, 2 CHP
39- Sultangazi: 9 AK Parti, 1 CHP