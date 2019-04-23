İBB Başkanvekilliği ve encümen AK Parti'den

Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında, Meclis 1’nci Başkanvekili ve encümen üyeleri belirlendi.

İBB 1’nci Melis Başkanvekilliği’ne, AK Parti Meclis Üyesi Göksel Gümüşdağ, 2’nci Meclis Başkanvekilliği’ne, AK Partili Ömer Faruk Kalaycı seçildi.

İBB DİVAN KATİP ÜYELERİ:

AK Parti’den, Onur Uygun, Sezgin Batugün, Gökhan Özden, Rıdvan Vural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Akdağa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba, Duygu Koç seçildi.

İBB ENCÜMEN ÜYELERİ:

AK Parti’den, Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan, Hayriye Çiçek

İstanbul’un ilçelerinden büyükşehir meclisine gidecek üye sayıları ve partilere göre dağılım ise şöyle oluştu:

1- Üsküdar: 6 AK Parti, 4 CHP

2- Ümraniye: 8 AK Parti, 2 CHP

3- Sancaktepe: 6 AK Parti, 2 CHP

4- Çekmeköy: 5 AK Parti, 2 CHP

5- Beykoz: 5 AK Parti, 2 CHP

6- Şile: 3 AK Parti, 1 MHP

7- Sultanbeyli: 8 AK Parti

8- Zeytinburnu: 6 AK Parti, 2 CHP

9- Kartal: 5 CHP, 3 AK Parti

10- Avcılar: 5 CHP, 3 AK Parti

11- Büyükçekmece: 5 CHP, 2 AK Parti

12- Silivri: 5 CHP, 2 AK Parti

13- Çatalca: 4 CHP, 2 AK Parti

14- Beylikdüzü: 5 CHP, 2 AK Parti

15- Tuzla: 5 AK Parti, 2 CHP

16- Pendik: 8 AK Parti, 2 CHP

17- Maltepe: 6 CHP, 2 AK Parti

18- Beşiktaş: 7 CHP

19- Şişli: 6 CHP, 2 AK Parti

20- Bağcılar: 9 AK Parti, 1 CHP

21- Esenyurt: 7 AK Parti, 3 CHP

22- Bahçelievler: 7 AK Parti, 3 CHP

23- Bakırköy: 6 CHP, 1 AK Parti

24- Bayrampaşa: 6 AK Parti 2 CHP

25- Güngören: 6 AK Parti, 2 CHP

26- Küçükçekmece: 7 AK Parti, 3 CHP

27- Esenler: 8 AK Parti

28- Kadıköy: 9 CHP, 1 AK Parti

29- Ataşehir: 5 CHP, 3 AK Parti

30- Adalar: 3 CHP, 1 AK Parti

31- Gaziosmanpaşa: 7 AK Parti, 1 CHP

32- Kağıthane: 6 AK Parti, 2 CHP

33- Sarıyer: 6 CHP, 2 AK Parti

34- Arnavutköy: 6 AK Parti, 1 MHP

35- Beyoğlu: 5 AK Parti, 2 CHP

36- Başakşehir: 6 AK Parti, 2 CHP

37- Fatih: 6 AK Parti, 2 CHP

38- Eyüp: 6 AK Parti, 2 CHP

39- Sultangazi: 9 AK Parti, 1 CHP

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 13:04