İBB'de devir teslim hazırlığı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim için hazırlıklar başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından belediyede hareketlilik yaşandı.

Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapılıyor.

CHP'nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için binaya geldi.

CHP'nin eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yapılan hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Eski ve yeni meclis üyelerinin İmamoğlu'nu karşılayacaklarını söyleyen Gülsever, "Mevlüt Uysal ile görüşüldü. Ekrem İmamoğlu'nun gelişine denk gelen saatte burada olacak. İmamoğlu burada önce eski ve yeni CHP’li meclis üyelerine teşekkür konuşması yapacak. Daha sonra Uysal'ı makamında ziyaret edecek ve devir teslim gerçekleştirilecek." dedi.