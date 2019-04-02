İBB meclisinde 181 Cumhur 130 Millet ittifakı üyelik kazandı

Kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Cumhur ittifakı 181, Millet ittifakı 130 üye gönderebildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Verileri giren memurlar Binali Yıldırım'ın oy sayısını sıfır olarak girmişler. Şu an bizim bu şekilde tespit ettiğimiz yaklaşık 2675 oy var. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görünüyor." dedi.

MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNE DİKKAT

Şenocak, "Meclis üyeliğinde rakamlara bakılırsa bu seçimde Cumhur ittifakı 181 meclis üyeliği, Millet ittifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi. aşırı fark olmasına rağmen başkanlıktaki mevcut durum şaibe oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ NASIL SEÇİLİYOR ?

Hangi ilçenin kaç meclis üyesinin olacağı, nüfusa göre belirleniyor. Nüfusu 20 – 50 bin arası ilçeler 15 üye, 50 – 100 bin arası ilçeler 25 üye, 100 – 250 bin arası ilçeler 31, 250 – 500 bin arası ilçeler 37 üye ve 500 bin – 1 milyon arası ilçeler de 45 üyeden oluşuyor. İlçe meclis üyeliklerinin 5’de 1’i ise büyükşehir belediye meclisine gönderiliyor. İlçe belediye başkanı ve +1 kontenjan üye düşüldükten sonra kalan üyelikler, partilerin aldığı oya göre paylaşılıyor. Bu arada, meclis üyeliği seçilirken geçerli oyların yüzde 10’u da baraj kabul ediliyor. Barajı aşamayan partiler üyelik çıkaramıyor. Örneğin, geçerli oy sayısı 20 bin olan bir ilçede baraj 2 bin olarak belirleniyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 15:35