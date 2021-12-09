"İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

BAKAN SOYLU: İBB'YE ALINAN 557 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BAĞLANTILI

Meclis'te konuşan Bakan Soylu, İBB'ye yapılan alımlarla ilgili şu dikkatçeken ifadeleri kullandı:

İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim.

İMAMOĞLU GELİR GELMEZ 13 BİNDEN FAZLA VATANDAŞI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Yerel seçimler öncesi, CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağını, işçilerin ne olursa olsun işlerine devam edeceklerini belirtmiş, 'Namus sözü veriyorum' demişti. Benzer açıklamalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da gelmişti. İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkardı. Bu işçilerin çıkarılmasının ardından belediyeye 33 bin civarı işçi alındı.

Kaynak: Sabah