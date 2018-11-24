İBB zabıta sınav sonucu açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, boş bulunan kadrolara yönelik olarak "Belediye Zabıta Yönetmeliğinin" sınav hükümlerine göre yapılan zabıta memuru sözlü sınavı sonuçlandı.

İBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zabıta sınavına 2 bin 500 aday başvurdu. Adaylarda; acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, yat kaptanlığı, turizm rehberliği, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunu olma şartları da arandı.

1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, 27 Ağustos 2018 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutuldu. Yönetmelikte belirlenen konulardan seçilen sorular, kura usulüyle adaylara soruldu.

Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 495 aday başarılı olarak zabıta memuru olmaya hak kazandı.

Başarılı olanlar ile yedek olarak kazanan adayların listesi İBB'nin internet sitesinde yayımlandı.