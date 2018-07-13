İbrahim Kalın'dan ilk Kabine açıklaması

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklamaları yapmaya başladı.

Kalın'a ilk sorulan soru bugün Türkiye'ye gelen ABD'li heyet ile görüşmeler oldu.

İşte Kalın’ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda bakanlarımız kendi bakanlıklarında brifinglerini alıyorlar. Bu çalışmalarını da en kısa sürede tamamladılar ya da tamamlıyorlar. Önümüzdeki günlerde de bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız isim çalışmalarını yapıp, cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

Yeni kabinenin toplantısıyla ilgili tabi önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi toplantının önemli başlıklarından bir tanesiydi.

Özellikle bütçe disiplininin sağlanması, reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında yeni hazırlıklar yapılıyor. Orta vadeli program önümüzdeki hafta hazırlanıp, cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

“BÖYLE BİR DARBE GİRİŞİMİ BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA, TOPLUMSAL KAOS ORTAYA ÇIKARDI”

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı devam ettirecek adımları da tüm ilgili kurumlarımızın eşgüdümüyle devam edecektir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye’de ekonomik krizlerin olacağına dair tahminlerde bulunuldu. Hamdolsun bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Böyle bir darbe girişimi başka bir ülkede olsa, devlet kurumları çıkar, devlet dağılır, toplumsal kaos ortaya çıkardı. Ama bunların hiçbiri olmadı. 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra üçüncü köprü açılışını yaptık, Fırat kalkanı harekatını gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıldı. Ve geçtiğimiz yıl 7,4 büyüme oranı yakalamış olduk.

15 Temmuzun da yıl dönümü geliyor. Pazar günü tüm ülke çapında anma programları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın programını paylaşmak isterim. Pazar günü sabahleyin, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak program. Ardından Millet Camiinde öğle namazında bir hatmi şerif merasimi gerçekleşecek. Hemen ardından bizim yeni kongre merkezimizde sayın cumhurbaşkanımızın katılımıyla şehit yakınları ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği yenilecek. Akşam saatlerinde cumhurbaşkanımızın bir hitabı bulunacak.

“BUNUN ARKASI DA GELECEK ARKADAŞLAR”

Tekrar 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce başlayan ve darbe girişiminden sonra hız kazanan FETÖ ile mücadele bundan sonra da devam edecek. Yurt içinde OHAL’in önemli hedeflerinden bir tanesi de bu darbe girişimini yapanların adalet önüne çıkarılmasıydı. Benzer yapıların, PKK’nın DHKPC gibi örgütlerin de tehditlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir OHAL uygulaması vardı. Bu bağlamda terörle mücadelemiz de kararlı şekilde devam edecek. MİT’in son derece başarılı bir operasyonla Azerbaycan ve Ukrayna’dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Bunun arkası da gelecek arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

"Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici."

“NATO SONUÇ BİLDİRGESİ BİZİM AÇIMIZDAN MEMNUNİYET VERİCİDİR”

NATO’nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımızın devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri oldu. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konular etraflı şekilde ele alındı. Önümüzdeki günlerde de terörle mücadele, seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalar devam edecek. Yapılan vaatlerin de çalışması hızlandırılacak.

EKONOMİK İSTİKRAR HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Kalın, kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesinin hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara devam edilmesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlara talimat ilettiğini aktardı.

Yeni bakanların, kendi bakanlıklarında brifing aldıklarını kaydeden Kalın, herhangi bir inkıtaya uğramaması için çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Çalışmalar çerçevesinde bakanlıklara üst düzey atama yapılacağını bildiren Kalın, "Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız, isim çalışmaları yapıp, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edecekler. Ardından da buralardaki üst düzey atamalar gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde oluşturulan yeni kurullar olduğunu hatırlatan Kalın, bu kurullara da atamaların gelecek günlerde yapılacağı bilgisini verdi.

Yeni kabine toplantısının önemli konu başlıklarından birinin ekonomi olduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:

"Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konularının tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz tarafından ortaya konulan hedefler için tüm bakanlıklar ve ekonomide ilgili tüm kurumlar arasında tam bir eş güdümün, koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da bu koordinasyon, Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından sağlanacak. Bu çerçevede bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımların da tespit edildiğini, daha detaylı çalışmaların yapıldığını dile getiren Kalın, "Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanı'mıza arz edilecek. Kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki detaylı açıklamanın bir kısmını paylaştığını hatırlatan Kalın, "Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar da bundan sonra tüm ilgili kurumlarımızın eş güdümüyle devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüme oranını yakaladığını belirterek, 2018'in ilk çeyreğinde de bu rakamlarda bir büyümenin gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI

Kalın, 15 Temmuz'un ikinci yılı dolayısıyla hazırlanan anma programlara ilişkin de bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını paylaştı.

Kalın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın programı, pazar günü sabah, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak. Ardından Millet Camisi'nde öğle namazında bir hatm-i şerif merasimi gerçekleştirilecek. Burada şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacak. Hemen ardından yeni kongre merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeği yenilecek. Daha sonra İstanbul'a geçilecek ve orada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitler makamı ziyaret edilecek ve halkımızla buluşmak suretiyle de Cumhurbaşkanı'mızın bir hitabı olacak."

Kalın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce başlayan, darbe girişiminden sonra da hız kazanan FETÖ ile mücadelenin hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Yurt içinde OHAL'in önemli hedeflerinden bir tanesinin de bu darbe girişimini yapanların adalet önüne çıkartılması olduğunu dile getiren Kalın, OHAL uygulamasıyla sadece FETÖ değil, PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi diğer terör örgütlerinin de ülkenin güvenliğine tehditlerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Kalın, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, FETÖ mensupları eninde sonunda adaletin önüne çıkacaklardır. Bunun güzel bir örneğini de aslında dün gördük. MİT'in son derece başarılı bir operasyonuyla Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Daha önce Kosova'da benzer bir operasyonla 6 FETÖ mensubu getirilmişti. Bunların arkası da gelecek. Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 19:52