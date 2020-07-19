İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması.. Bayramda kısıtlama olacak mı? Ayasofya'nın mozaikleri ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Kalın, Ayasofya'da yapılan hazırlıklara ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ NE OLACAK?

Kalın, "Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı için kesin bir karar henüz yok. İnsanlara evlerinde otur demek çok kolay değil. Bilim Kurulumuzu değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın bir kurallar dizisi duyuruldu. Bunlara riayet edilmeli. Bu şartlarda yaşamayı öğrenmeye bir müddet daha devam edeceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONA ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanımız iyi korunuyor. Bir devlet başkanı nasıl korunuyorsa o şekilde korunuyor. Cumhurbaşkanımız karantina döneminde kurallara en çok riayet eden kişiydi. Liderlik vasfı açısından bu çok önemli. Kalabalık ortamlara gireceği zaman testler yapılıyor. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediliyor. Gün aşırı ya da her gün bize test yapılıyor.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin Libya'ya gitmesi çatışmaya bir denge getirdi. Libya'da amacımız sorunu çözmek. Hafter tarafı ve destekçileri bu sınırsız emellerinden bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. BM kuralları çerçevesinde siyasi sürecin ilerletilmesi lazım. Onlarca ateşkes çağrısını ihlal ettiler.

Fransa'nın tehditleri sürece katkı sağlamaz. Bizim Mısır ile karşı karşıya gelme düşüncemiz yok. Fransa'nın küresel bir aktör olma isteğinin altını dolduramama sıkıntısı var. Özellikle Afrika söz konusu olduğuda kara lekeleri hala duruyor. Sömürgecilik tarihine de baktığınızda o utanç sayfasını kapatma çabasını görüyorsunuz. İnsanlar dönüp Fransa neden bu kadar ateşli bir şekilde Türkiye'ye saldırıyor diye soruyor. Macron geçen sene de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Suriye'de PKK uzantısı PYD ile iş yapıyorlar. Libya açıklarında gemilerimizin yapmadığı bir şey üzerinden bizi suçluyor. Türkiye üzerinden etkili bir aktör olduğunu gösterme çabalarına giriyorlar.

YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞME

Görüşme trafiği devam ettiği için detaya giremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Hziran'da Miçotakis ile bir telefon görüşmesi oldu. Yunanistan ile ikili meselelerimizi müzakere ile çözme amacındayız. Siyasi ve askeri makamlarla da güven artırıcı toplantılar yapıldı. Görüş ayrılığı olan meseleler var. Biz prensipte bunları karşılıklı saygı çerçevesinde çözüleceğine inanıyoruz. Bütün konuları biz rahatlıkla Yunanistan ile çözebiliriz. Görüşmeler devam edecek. Önemli bir adım atıldı, kararlar alındı. Paralel bir dizi toplantı yapılmaya devam edecek. Kimse Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermesini beklemesin. Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleleri biz ikili olarak çözebiliriz ama bu başka konuların esiri yapılmamalı.

ERMENİSTAN'A UYARI

Azerbaycan baskı altına alınmak isteniyor. Temel mesele işgal meselesidir. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'daki işgalini sona erdirmesidir. Bu konuda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz. Azerbaycan ile aramızda askeri işbirliğimiz zaten var.