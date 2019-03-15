İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda cami saldırısına ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yeni Zelanda'da yerel saatle cuma namazı esnasında iki camiye yapılan silahlı saldırı ile ilgili konuştu. Kalın konuşmasında, "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı vaktinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu, 4 kişinin de yakalandığı açıklanmıştı.