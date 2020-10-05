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İbrahim Kalın: Macron İslam düşmanlığını tahrik ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu bildirdi.

İbrahim Kalın: Macron İslam düşmanlığını tahrik ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 16:14
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