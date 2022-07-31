İbrahim Kalın, Putin ve Erdoğan arasındaki SİHA diyaloğunun perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamalarda bulundu.

Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

'BİZE DE SİHA SATSANIZA' DEYİNCE CUMHURBAŞKANIMIZ GÜLÜMSEDİ

Sözcü Kalın, "Aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil. Sayın Putin de orada bizim pozisyonumuzun farkında. Biz Rusya'ya ambargo uygulamıyoruz. İlişkilerimizi devam ettiriyoruz. Öbür tarafta Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını da tanıyoruz. O manada da Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz ama bunu biz savaşı tahrik etmek, kışkırtmak, uzatmak için değil, tam tersine sonlandırmak için yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.