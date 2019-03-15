İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda cami saldırısına ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yeni Zelanda'da yerel saatle cuma namazı esnasında iki camiye yapılan silahlı saldırı ile ilgili konuştu. Kalın konuşmasında, "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkeyi şok eden olay karşısında ülkenin en karanlık günlerinden biri yorumunu yaptı. "Görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.

Polis, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Ülkenin başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı vaktinde düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 20'si ağır 48 kişinin de yaralı olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 10:39