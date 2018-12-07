Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Uşak'ta düzenlenen operasyonda İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Bazı tarihi eserlerin Hatay'dan Uşak'a getirilerek satılmak istendiği bilgisine ulaşan Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 2 araç ile Uşak'a gelen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar