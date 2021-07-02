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İçinde 1,5 milyon lira bulunan banka hesabını dublörle boşalttılar

Biri banka çalışanı 4 kişi, yurt dışında yaşayan ve uzun süredir işlem yapmayan kişinin hesabındaki 1,5 milyon lirayı dublör kullanarak çekti.

Güncel 02.07.2021, 12:33
İçinde 1,5 milyon lira bulunan banka hesabını dublörle boşalttılar

Sahte belge düzenleyerek yurt dışında yaşayan kişinin hesabındaki 1,5 milyon lirayı çektikleri belirlenen biri banka çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın uzun süredir işlem yapmadığı ve 1 milyon 500 bin lira bulunan banka hesabının boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, biri banka çalışanı 4 kişinin sahte belge düzenleyerek ve dublör kullanarak söz konusu hesabı boşalttığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 3'ü yakalandı.

Aramalarda, 4 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 2 hard diskle sahte belge hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

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#Dublör #Banka
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