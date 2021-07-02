İçinde 1,5 milyon lira bulunan banka hesabını dublörle boşalttılar
Biri banka çalışanı 4 kişi, yurt dışında yaşayan ve uzun süredir işlem yapmayan kişinin hesabındaki 1,5 milyon lirayı dublör kullanarak çekti.
Sahte belge düzenleyerek yurt dışında yaşayan kişinin hesabındaki 1,5 milyon lirayı çektikleri belirlenen biri banka çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın uzun süredir işlem yapmadığı ve 1 milyon 500 bin lira bulunan banka hesabının boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, biri banka çalışanı 4 kişinin sahte belge düzenleyerek ve dublör kullanarak söz konusu hesabı boşalttığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 3'ü yakalandı.
Aramalarda, 4 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 2 hard diskle sahte belge hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
AA