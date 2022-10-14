İçişleri Bakanı Soylu: "14 kardeşimiz hayatını kaybetti"
İçişleri Bakanı Soylu, maden kazasında 14 madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güncel 14.10.2022, 23:05 15.10.2022, 00:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.
Soylu, "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
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