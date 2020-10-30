banner15

İçişleri Bakanı Soylu: Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkıldı

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi."

İçişleri Bakanı Soylu: Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 15:41
İstanbul Valisi: 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

İstanbul Valisi: 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
SONDAKİKA İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde deprem

SONDAKİKA İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde deprem
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48