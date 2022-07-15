İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz'un, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda geçit verilmeyen ataları gibi 21'inci yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içerdeki hainlerle düzenlediği "Türkiye'yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme" girişimi olduğunu belirten Bakan Soylu "Türk insanının o gece 251 şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla gazileriyle bu girişimi engellediğini" vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, 100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik, dünyaya itiraz ettiğini anımsatan Soylu, Allah'ın, 15 Temmuz'da da cesur ve ferasetli Türk milletine dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip ettiğini kaydetti.

"Aziz milletimiz iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır"

Türkiye'nin 15 Temmuz'un tahribatını giderdiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ'nün yol açtığı hiçbir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için söz konusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye'yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki aziz milletimiz, 100 yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır."

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek gazilere şükranlarını sunan Soylu, Allah'ın kendilerini, millete ve ülkenin, milletin geleceği için canlarını feda edenlere, gazilere ve onların emanetlerine mahcup etmemesi temennisinde bulundu.