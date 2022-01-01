İçişleri Bakanı Soylu yeni yılın ilk kahvaltısını askerle birlikte yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılın ilk gününe Cudi Dağı'ndaki askeri üs bölgesindeki askerlerle kahvaltı yaparak başladı.
Güncel 01.01.2022, 10:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı.
Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi.
Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.
Kaynak: AA
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